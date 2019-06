Incidente sulla Statale 36 tra Desio e Lissone: code e traffico intenso verso Milano Statale 36 paralizzata martedì mattina in direzione Milano a causa di un tamponamento tra due auto nel tratto tra Desio e Lissone. Code fino oltre Seregno.

Statale 36 paralizzata martedì mattina in direzione Milano a causa di un tamponamento tra due auto nel tratto tra Desio e Lissone. È successo intorno alle 8.30 e le conseguenze si sono sentite per almeni due ore. Urto violento, nessuna conseguenza per gli occupanti. Sul posto la polizia stradale per i rilievi di rito e per permettere l’intervento dei due carro attrezzi e delle squadre Anas. Code fino oltre Seregno.

Statale 36 Incidente stradale Valassina Desio Lissone

(Foto by Edoardo Terraneo)

