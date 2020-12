Incidente sulla Statale 36, furgone “decolla” all’uscita di Briosco Ha rifiutato il trasporto in ospedale l’uomo che, sabato sera sulla Statale 36, è letteralmente decollato sulla rampa di uscita a Briosco. Ha saltato l’aiuola spartitraffico ed è planato nel campo vicino. Sul posto in codice rosso ambulanze, vigili del fuoco e polizia stradale.

Le cause saranno accertate dalla polizia stradale, intervenuta con ambulanze e vigili del fuoco in codice rosso, ma alla fine l’uomo quarantenne alla guida del furgone coinvolto nell’incidente ha rifiutato il trasporto in ospedale. È successo sabato 19 dicembre intorno alle 21.30 sulla Statale 36 all’uscita di Briosco, in direzione nord. Complici probabilmente l’asfalto un po’ viscido e la velocità con cui ha affrontato la manovra, l’uomo al volante ha perso il controllo ed è letteralmente decollato sull’aiuola che separa le corsie fino a planare nel campo a lato della superstrada, carambolando e finendo la sua corsia a ridosso delle corsie.

È riuscito a uscire da solo dall’abitacolo e poi, dopo i controlli dei sanitari, si è sottoposto ai test della Stradale. Per il tempo dei soccorsi è stato deviato il traffico in uscita sulla rampa.

