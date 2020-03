Incidente sulla Statale 36 con sei mezzi coinvolti e tre feriti: uscita obbligatoria Monza Villa Reale

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Sei mezzi coinvolti tra i quali un camion e tre feriti, due gravi, trasferiti a Niguarda, è il bilancio di un incidente stradale accaduto lunedì 9 marzo nel pomeriggio lungo la Statale 36 in direzione Milano tra Monza e Cinisello Balsamo dopo lo sbocco del tunnel di viale Lombardia. Sul posto oltre al personale medico e paramedico con quattro mezzi, anche i vigili del fuoco, la polizia stradale, la polizia locale di Cinisello e personale ANAS. A seguito del sinistro è stata chiusa provvisoriamente la carreggiata in direzione Milano e istituita l’uscita obbligatoria in corrispondenza dello svincolo Monza Villa Reale.

