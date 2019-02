Incidente sulla Statale 36: cinque auto coinvolte a Lissone, feriti lievi Cinque auto coinvolte in un incidente sulla Statale 36 nel tardo pomeriggio di sabato 2 febbraio in carreggiata nord all’altezza a Lissone. Feriti lievi.

Cinque auto coinvolte in un incidente sulla Statale 36 nel tardo pomeriggio di sabato 2 febbraio all’altezza di Lissone in carreggiata nord. Intorno alle 18.30 i soccorsi sono stati allertati in codice rosso nel timore anche che ci fossero feriti incastrati. Sul posto tre ambulanze, automedica, vigili del fuoco da Monza e Lissone, due pattuglie della polizia stradale. La situazione si è velocemente ridimensionata per le condizioni dei feriti, soccorsi alla fine in codice verde, ma ha avuto ripercussioni sul traffico fino alla rimozione dei veicoli.

Incidente Statale 36 Seregno su direzione nord Lissone 2 febbraio 19

(Foto by Edoardo Terraneo)

