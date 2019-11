Incidente sulla Statale 36 a Veduggio: auto contro il guard rail centrale È atterrato anche l’elisoccorso martedì pomeriggio accanto all’uscita di Veduggio con Colzano per un incidente che ha coinvolto un’auto: un uomo in ospedale, incidente forse a causa di un malore. Code in direzione sud.

È atterrato anche l’elisoccorso accanto all’uscita di Veduggio con Colzano per un incidente che martedì pomeriggio ha coinvolto un’auto sulla Statale 36 in direzione sud, nel tratto tra Veduggio e Capriano. È successo poco prima delle 16. Alla fine, un uomo di 55 anni è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in ambulanza in codice giallo: era alla guida di una Mercedes che per motivi da chiarire è andata a fermarsi contro il guard rail centrale della superstrada. Con ogni probabilità per un malore che ha colpito il 55enne e l’ha costretto a fermarsi.

Sul posto polizia stradale e squadre Anas, che hanno chiuso una corsia per facilitare i soccorsi. Code in direzione sud.

Statale 36 Valassina incidente Veduggio Capriano sud

(Foto by Edoardo Terraneo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA