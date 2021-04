Incidente sulla Statale 36 a Robbiano: due persone soccorse, code Quattro persone soccorse, due trasportate in codice verde e code per l’incidente tra due auto sulla Statale 36 in direzione sud, all’altezza dell’uscita di Robbiano a Giussano.

Quattro persone soccorse, due trasportate in codice verde e code per l’incidente tra due auto sulla Statale 36 in direzione sud, all’altezza dell’uscita di Robbiano a Giussano. Nessuna conseguenza grave per gli occupanti dei mezzi, sul posto sono intervenute due ambulanze, l’automedica e i vigili del fuoco. Sembra che all’origine ci sia stato un cambio di corsia. È successo poco prima delle 12.30 di martedì 6 aprile. Importanti le conseguenze sul traffico.

