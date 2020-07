Incidente sulla provinciale a Carate Brianza mercoledì sera, due feriti Provinciale chiusa per circa tre ore mercoledì sera a Carate Brianza per l’incidente tra due auto che ha provocato due feriti. Strada riaperta a mezzanotte.

Via Mazzini a Carate Brianza, il tratto cittadino della Sp 6, è rimasta chiusa per circa tre ore mercoledì sera in seguito a un incidente tra due auto che inizialmente ha fatto temere per le persone coinvolte e poi si è ridimensionato nella gravità. È successo intorno alle 21 del 29 luglio, all’incrocio con via Volta: due auto, una Toyota e una Daihatsu si sono scontrate forse per una mancata precedenza, ma la dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine. Soccorsi una ragazza di 21 anni (sulla Trevis) e un uomo di 54 anni (che era sulla Yaris) trasportati in codice giallo e verde all’’ospedale di Desio. Entrambi non in pericolo di vita.

La strada, che è quella che porta anche all’ospedale di Carate, è stata riaperta poco prima di mezzanotte dopo la rimozione dei veicoli e la pulizia della carreggiata. Qualche disagio per gli autobus di linea per il tempo dei soccorsi.

(Foto by Edoardo Terraneo)

