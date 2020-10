Incidente sulla A4 tra Sesto e Monza, code in direzione Brescia A causa di un incidente si sono formati 9 chilometri di coda sull’autostrada A4, nel tratto compreso tra lo svincolo di Sesto San Giovanni e il bivio con la A52 Tangenziale Nord di Milano in direzione Brescia.

Si sono formati 9 chilometri di coda sull’autostrada A4, nel tratto compreso tra lo svincolo di Sesto San Giovanni e il bivio con la A52 Tangenziale Nord di Milano in direzione Brescia a causa di un incidente avvenuto intorno alle 11.40 di giovedì 8 ottobre e che ha coinvolto un furgone e due mezzi pesant. Una persona è rimasta ferita e trasportata in ospedale in codice giallo.

Sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione del Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia. Il traffico in direzione Brescia è stato fatto scorrere su una corsia.

In alternativa, agli utenti diretti verso Brescia, il consiglio di uscire a Cormano, percorrere la A52 Tangenziale Nord di Milano in direzione Brescia – Venezia, per poi rientrare in A4 dalla stazione di Monza.

