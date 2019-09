Bovisio Masciago: incidente via Agnesi angolo via Forlanini (Foto by Fabio Cavallari)

Incidente sul lavoro a Bovisio Masciago: 49enne travolto da pannelli di legno, ottava vittima in Brianza Incidente mortale sul lavoro martedì mattina a Bovisio Masciago e ottava vittima in Brianza dall’inizio dell’anno: un uomo di 49 anni è stato travolto da cinque pannelli di legno in un cantiere edile.

Ha avuto un esito fatale l’incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di martedì 24 settembre in un cantiere edile di Bovisio Masciago. L’infortunio si è verificato alle 7.45 all’angolo tra via Forlanini e via Agnesi, dove è in corso la costruzione di una villetta con materiale ecosostenibile. A quell’ora era arrivato un camion con le pareti divisorie in legno dei locali, ma nel momento dello scarico del materiale qualcosa non è andato per il verso giusto. Cinque pannelli sono caduti dal cassone investendo in pieno Carmine Gabriele, l’autista di 49 anni residente a Uboldo (Varese).

I colleghi hanno subito dato l’allarme e sul posto sono arrivate un’ambulanza della Croce d’Argento di Limbiate, l’automedica, i Vigili del fuoco, i Carabinieri e la Polizia locale. Nonostante lo spiegamento di forze non c’è stato nulla da fare.

Il bilancio è tragico: è l’ottava vittima sul lavoro in Brianza dall’inizio dell’anno. Indagano la procura di Monza e l’ispettorato del lavoro dell’Asl, che ha posto sotto sequestro il cantiere.

