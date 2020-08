Incidente stradale tra giovanissimi a Lesmo, un ferito grave Il sinistro, avvenuto in via Monti attorno alle 17 di lunedì 10 agosto tra un’auto e una moto ha visto coinvolti tre ragazzi dai 17 ai 23 anni e una ragazza di 21.

Grave incidente stradale a Lesmo nel pomeriggio di lunedì 10 agosto: in via Monti, per cause al vaglio della polizia locale, si sono scontate un’auto e una moto. Nel sinistro sono rimasti coinvolti tutti giovanissimi, tre ragazzi, due di 17 anni e uno di 23 e una ragazza di 21 anni. Sul posto tre ambulanze e un’automedica. Uno dei coinvolti è stato trasportato in gravi condizioni (codice rosso) all’ospedale San Gerardo di Monza, altri due in codice verde nei nosocomi di Desio e Vimercate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA