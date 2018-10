Incidente stradale sulla Milano-Meda: auto sbanda e carambola sopra il guard-rail Ha perso il controllo dell’auto, ha sbandato, ha strappato una ventina di metri di guard-rail e si è poi fermato contromano sopra la barriera. L’uomo alla guida se l’è cavata con dieci giorni di prognosi. È successo nella notte sulla Milano-Meda nel tratto di competenza di Pedemontanta, a Lentate sul Seveso.

Per come si è presentata la scena agli occhi dei soccorritori, ha del miracoloso l’epilogo dell’incidente stradale che si è verificato poco dopo la mezzanotte lungo la superstrada Milano-Meda in territorio di Lentate sul Seveso nel tratto di competenza di Pedemontana.

Una Golf, condotta da un trentanovenne marocchino residente in città, stava viaggiando in direzione Milano, ha sbandato, ha impattato contro il guard-rail, ne ha strappati diversi metri ed è finita incredibilmente contromano sopra lo stesso guard-rail. Forse all’origine c’è stato un colpo di sonno. Perfetto il lavoro d’equipe tra i vigili del fuoco di Lazzate e la Croce Rossa di Lentate per estrarre il ferito. La scala italiana si è dimostrata preziosa per raggiungere il veicolo. Alla fine il trentanovenne è stato trasportato in codice giallo al San Gerardo di Monza. Ha riportato diverse contusioni: è stato dimesso in codice verde con dieci giorni di prognosi per un trauma al costato e un trauma cranico non commotivo.



