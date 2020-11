Incidente stradale davanti allo stadio Brianteo di Monza: un morto e due feriti E’ avvenuto nel pomeriggio di domenica 1 novembre per cause al vaglio della polizia locale: una vettura è uscita di strada ribaltandosi. Areu (Agenzia emergenza urgenza) dà notizia di tre persone coinvolte. Rilievi in corso.

Un morto e due feriti in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 1 novembre a Monza, all’altezza dello stadio Brianteo, in viale Stucchi. I soccorsi, come riporta Areu, Agenzia regionale emergenza urgenza, sono in corso. Ancora tutta da ricostruire la dinamica del drammatico sinistro: un’auto si è ribaltata sul ciglio della strada. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso inviati dal 118, anche la polizia locale e i vigili del fuoco.

(Notizia in aggiornamento)

Incidente Monza stadio

© RIPRODUZIONE RISERVATA