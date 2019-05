Villasanta incidente stradale via Volta (Foto by Michele Boni)

Incidente stradale con ribaltamento a Villasanta: ferita una ragazza Incidente stradale a Villasanta con ribaltamento martedì mattina: è successo alla rotonda tra le vie Volta e Da Vinci poco prima della 11. Una ragazza di 24 anni soccorsa in codice giallo.

Incidente stradale a Villasanta martedì mattina: è successo alla rotonda tra le vie Volta e Da Vinci poco prima della 11. Una ragazza di 24 anni è rimasta ferita nel ribaltamento della sua auto: è statao soccorsa in codice giallo e trasportata in ospedale. Proveniva da Arcore e si è scontrata con un’altra in arrivo dalla direzione opposta. Sul posto automedica e ambulanza, due pattuglie dei vigili per i rilievi e per regolare il traffico, i vigili del fuoco che, valutata la situazione, sono stati allertati ma non coinvolti direttamente.

