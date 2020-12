Incidente stradale con ribaltamento a Verano Brianza, due feriti lievi Incidente stradale con ribaltamento a Verano Brianza nel pomeriggio di domenica 20 dicembre. Soccorsi attivati in codice rosso, alla fine due feriti lievi.

Se la sono cavata con un grosso spavento e il trasporto per precauzione al pronto soccorso le due persone, un uomo e una donna quarantenni, coinvolti in un incidente stradale a Verano Brianza nel pomeriggio di domenica 20 dicembre. La loro auto è stata colpita da un altro veicolo in un impatto che ne ha provocato il ribaltamento. I soccorsi si sono attivati in codice rosso, poi la gravità si è ridimensionata col passare dei minuti. Sul posto l’ambulanza e i carabinieri.

