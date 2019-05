Seregno incidente via Wagner domenica sera 12 maggio (Foto by Cristina Marzorati)

Incidente stradale a Seregno: una Jeep si ribalta, un ferito Sirene spiegate domenica sera in via Wagner a Seregno per un incidente stradale che ha coinvolto due auto e quattro persone: una Jeep si è ribaltata, un ferito.

Sirene spiegate domenica sera in via Wagner a Seregno per un incidente stradale che ha coinvolto due auto. I soccorsi sono intervenuti in codice rosso temendo il peggio per quattro persone, tre delle quali a bordo di una Jeep che si è ribaltata. Sul posto due ambulanze, i vigili del fuoco di Seregno, i carabinieri.



Fortunatamente la gravità si è ridimensionata col passare dei minuti: un ferito soccorso in ospedale al San Gerardo di Monza a bordo dell’auto ribaltata e due ragazze illese, tutti di Nova Milanese. Sull’altra auto, una Polo, viaggiava invece un uomo di Lissone.



(Foto by Cristina Marzorati)

