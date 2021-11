Incidente stradale a Seregno, è morto il motociclista ferito in via Edison L’incidente risale a mercoledì pomeriggio: un violento impatto tra un motociclista di 25 anni e un autocarro che non sarebbe riuscito a evitarlo. L’uomo è morto dopo due giorni di ricovero all’ospedale Niguarda.

Non ce l’ha fatta il ragazzo di 25 anni coinvolto in un grave incidente stradale mercoledì nel pomeriggio a Seregno: il motociclista è morto venerdì all’ospedale Niguarda dove era stato trasportato in codice rosso. L’incidente aveva coinvolto la moto e un autocarro all’incrocio di via Edison e via Meucci.

Oltre ai soccorsi, sul posto era intervenuta la polizia stradale che si è occupata delle prime indagini: il 25enne non sembrerebbe essersi fermato allo stop e avrebbe proseguito dritto nonostante l’obbligo di svolta a destra imposto dalla segnaletica. Inevitabile l’impatto con il mezzo pesante che non sarebbe riuscito a evitare la moto. Altri accertamenti sulle cause che avrebbero portato alla manovra del motociclista sono in corso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA