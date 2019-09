Incidente stradale a Nova Milanese: quattro ambulanze in via Vittorio Veneto Soccorsi scattati in codice giallo sulla via Vittorio Veneto dopo un incidente stradale con coinvolti più mezzi. Otto complessivamente le persone a bordo dei mezzi tra le quali anche tre bambine, due di 10 anni e la terza di 11. Sul posto la polizia locale.

Quattro ambulanze sono state inviate dal 118 a Nova Milanese, domenica 15 settembre, attorno alle 17.30, dopo un incidente stradale che ha visto coinvolti più veicoli, in via Vittorio Veneto, lungo la Monza-Saronno. I soccorsi sono scattati in codice giallo. Otto complessivamente le persone a bordo dei mezzi tra le quali anche tre bambine, due di 10 anni e la terza di 11. Sul posto per i rilievi è presente la polizia locale di Nova.

