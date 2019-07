Incidente stradale a Carate Brianza: grave un motociclista, trasferito all’ospedale di Lecco È ricoverato in prognosi riservata, non in pericolo di vita, il motociclista ferito in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di mercoledì 17 luglio a Carate Brianza.

È ricoverato in prognosi riservata, non in pericolo di vita, il motociclista ferito in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di mercoledì 17 luglio a Carate Brianza. È successo poco dopo la mezzanotte all’incrocio tra le vie Donizetti e Donatori di Sangue. Per cause da accertare, in una svolta a sinistra una giussanese di vent’anni alla guida di una Punto si è scontrata con il motociclista di 29 anni in arrivo dalla direzione opposta. Sul posto i soccorsi allertati in codice rosso e i carabinieri di Meda. Il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Desio e poi trasferito a Lecco. La donna è stata visitata all’ospedale di Desio.

