Incidente nella notte ad Agrate Brianza, lievi ferite per una 30enne Intorno alle 4.30 di lunedì 5 luglio incidente stradale nella zona dello stadio di Agrate: sul posto ambulanza e automedica, una 30enne in ospedale con lievi ferite.

Incidente stradale all’alba lunedì 5 luglio ad Agrate verso le 4.30 nella zona industriale di via Archimede, non molto lontano dai campi di calcio della Speranza. Ad avere la peggio è stata una donna di 30 anni soccorsa dai sanitari arrivati sul posto con un’ambulanza e un’auto medica. La ragazza fortunatamente non in gravi condizioni è stata trasportata in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Vimercate per alcuni controlli.

Per i rilevamenti di rito, approfondire la dinamica del sinistro e lo smistamento del traffico sulla Sp13 è intervenuta una pattuglia dei carabinieri. Inizialmente l’Agenzia regionale delle emergenze e urgenze aveva assegnato all’intervento il codice giallo, ma sul luogo dell’incidente i paramedici si sono resi conto che le condizioni della 30enne erano meno gravi del previsto.

