Incidente mortale in Valassina nella notte: vittima un motociclista di 38 anni, viaggiava contromano Incidente mortale nella notte in Valassina. Vittima un motociclista di 38 anni che avrebbe imboccato il tratto Briosco-Capriano della superstrada contromano, le indagini sono in corso.

Un uomo di 38 anni di Milano è morto in un incidente stradale sulla Statale 36 prima dell’alba di mercoledì 24 luglio. La dinamica è al vaglio della polizia stradale intervenuta intorno alle 4 nel tratto tra Briosco e Capriano che sembra sia stato imboccato contromano: l’uomo era in scooter è ha impattato violentemente con una Fiat Punto che procedeva in direzione Lecco. Al volante un trentenne di Barzago. Non è stato chiarito a che altezza lo scooter abbia imboccato la Valassina in senso contrario: viaggiava sulla corsia di destra, solo che era quella più veloce. E l’impatto con l’auto davanti alla cuspide dello svincolo di Capriano è stato violento e inevitabile.

Sul posto l’ambulanza della Croce bianca di Giussano e l’automedica, il motociclista è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Desio. Ma i traumi riportati non gli hanno lasciato scampo.

