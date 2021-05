Incidente mortale di Arcore: venerdì i funerali di Francesca Fumagalli Il funerale della mamma 31enne deceduta nell’incidente di Arcore sarà venerdì nella chiesa di Valaperta, frazione di Casatenovo. Mercoledì 12 maggio nella stessa chiesa è in programma una veglia di preghiera per l’operatrice sanitaria che lavorava in una struttura di Usmate Velate.

Decisa la data delle esequie di Francesca Fumagalli. I funerali della 31enne che sabato 8 maggio è rimasta vittima di un incidente stradale ad Arcore sono fissati per venerdì 14 maggio alle 10.30 nella chiesa di Valaperta, frazione di Casatenovo. Inoltre mercoledì 12 maggio, nella stessa chiesa è in programma una veglia di preghiera per l’operatrice sanitaria che lavorava in una struttura di Usmate Velate.

La donna ha lasciato due bambini di 4 e 2 anni e il marito, ricoverato al San Gerardo di Monza con 40 giorni di prognosi, sempre in seguito al sinistro stradale che ha coinvolto anche una Fiat 500 condotta da un 29enne di Lissone. In tanti in queste ore si stanno stringendo intorno alla famiglia con messaggi di vicinanza e cordoglio.

