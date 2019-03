Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Incidente in Valassina tra Veduggio e Nibionno, autista di un furgone miracolato È un vero e proprio miracolato il guidatore del furgone che, all’alba di domenica 31 marzo, è stato protagonista di un pauroso incidente in Valassina, nel tratto in direzione nord tra l’uscita di Veduggio e quella di Nibionno. Il furgone ha impattato violentemente e frontalmente contro la cuspide del guardrail dell’uscita di Gaggio.

A bordo del mezzo c’era solo il guidatore che solo per un miracolo non ha richiesto l’intervento del 118. Il furgone si è letteralmente infilato sotto il guardrail, sfondando anche il parabrezza. L’incidente è avvenuto intorno alle 5 di mattina, Ignote, al momento, le cause che hanno causato la perdita di controllo del mezzo. Sul posto sono intervenuti comunque i vigili del fuoco di Carate, i tecnici dell’Anas e gli agenti della polizia stradale.



Per permettere le operazioni di soccorso e di rimozione del mezzo, si è resa necessaria la chiusura dell’uscita di Gaggio e di una corsia della Ss.36.

