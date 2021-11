Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by archivio)

Un incidente in A4 (Foto by archivio)

Incidente fra camion sulla A4, tratto chiuso: le strade alternative Sono cinque i mezzi coinvolti da un incidente avvenuto la mattina di venerdì 12 novembre sulla A4 con forti ripercussioni sul traffico: i consigli di Autostrade per l’Italia.

Temporaneamente chiuso nel mattino di venerdì 12 novembre il tratto della A4 tra il bivio con la A58 Teem e Monza in direzione Milano per incidente: lo comunica la società autostrade dopo lo scontro in cui sono stati coinvolti cinque mezzi pesanti e un’auto, con due persone ferite.

Sul luogoi soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della direzione 2° tronco di Milano di Autostrade per l’Italia. Alle 10 all’interno del tratto chiuso si registravano 2 km di coda e 3 km in corrispondenza del bivio con la A58 Teem.

“Agli utenti diretti verso Milano si consiglia di prendere la A58 Teem, proseguire in A51 Tangenziale Est di Milano poi prendere la A52 tangenziale Nord e rientrare in A4 a Sesto San Giovanni. Per le lunghe percorrenze dei veicoli diretti verso Milano si consiglia di uscire a Brescia e percorre la A35 Brebemi.Agli utenti diretti verso Brescia si consiglia di prendere la A50 Tangenziale ovest di Milano poi la A51 Tangenziale Est di Milano e infine la A58 Teem.

