Incidente di Pasqua a Giussano: scontro fra cinque auto sulla Novedratese Cinque auto coinvolte, otto persone soccorse, nessuno in condizioni gravi: questo il bilancio dell’incidente registrato sulla Novedratese a Giussano nel giorno di Pasqua.

Cinque auto coinvolte in un incidente a Giussano nel pomeriggio di Pasqua. Domenica 21 aprile intorno alle 17 lo scontro sulla strada provinciale Novedratese. Ancora da chiarire le cause sulle quali stanno facendo chiarezza i carabinieri di Mariano Comense e la polizia locale di Giussano, arrivati sul posto per gestire il traffico che si è presto trasformato in lunghe code in entrambe le direzioni di marcia: la strada è stata chiusa con deviazione obbligatoria sulla Statale 36 in direzione Milano e in direzione Lecco.

L’incidente di Pasqua sulla Novedratese

(Foto by Edoardo Terraneo)

Sono occorse due ore per permettere i soccorsi e rimuovere i cinque veicoli coinvolti, ma poche conseguenze per le persone che si trovavano a bordo delle auto, di età compresa tra i 28 e i 79 anni: per loro sul posto ambulanze da Cantù, Besana e Meda e una auto infermieristica ancora da Cantù. Alcuni dei feriti trasportati negli ospedali per accertamenti, in codice verde.

