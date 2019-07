Incidente con ribaltamento sulla Statale 36 a Verano Brianza: ferita una donna di 26 anni, code in direzione nord Mattinata difficoltosa sulla Statale 36 in direzione nord per un incidente che appena dopo Verano Brianza ha coinvolto una Fiat 500, che si è ribaltata. Ferita una donna di 26 anni.

Gli approfondimenti della polizia stradale chiariranno la dinamica dell’incidente che ha paralizzato la Statale 36 in direzione nord dalla tarda mattinata di martedì 23 luglio. Di certo c’è che la donna di 26 anni al volante di una Fiat 500 se l’è vista brutta: per motivi da accertare - forse un contatto - ha perso il controllo dell’auto ribaltandosi in mezzo alla carreggiata della superstrada dopo l’uscita di Verano Brianza. Verso le 11 i soccorsi sono stati allertati in codice rosso nel timore che l’automobilista fosse rimasta incastrata nell’abitacolo. Non era così e alla fine la donna, sempre cosciente, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Desio. Sulla scena dell’incidente l’ambulanza della Croce verde di Lissone, l’automedica, i vigili del fuoco di Seregno, la polizia stradale di Seregno e il personale Anas.

Verano Giussano incidente Statale 36 Valassina martedì 23 luglio 2019

(Foto by Edoardo Terraneo)



Pesanti le ripercussioni sul traffico: la Valassina è rimasta chiusa per breve tempo nell’immediatezza dell’incidente per i soccorsi. Poi a corsie ridotte per permettere la rimozione del veicolo e il ripristino dell’asfalto.

Verano Giussano incidente Statale 36 Valassina martedì 23 luglio 2019

(Foto by Edoardo Terraneo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA