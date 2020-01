Incidente all’ingresso della Milano-Meda, traffico a Palazzolo Traffico a Palazzolo nel primo pomeriggio di mercoledì 8 gennaio in ingresso e uscita della Milano-Meda per un incidente con due feriti.

A Palazzolo ingresso e uscita della Milano-Meda in direzione Milano a traffico fortemente rallentato per circa un’ora mercoledì 8 gennaio, a causa di un violento incidente che si è verificato attorno alle 14.30. A causare la collisione è stata una vettura proveniente da Nova Milanese, che non ha dato la precedenza alla macchina che si stava immettendo sulla superstrada. Lo scontro ha proiettato il veicolo sulla corsia opposta, causando il blocco della carreggiata che ha dato il via ai rallentamenti. Ad avere la peggio è stato il conducente dell’auto colpita, che ha riportato un forte trauma facciale ma è uscito con le proprie gambe dall’abitacolo. Soccorso da operatori della Croce Rossa è stato visitato sul posto per essere poi accompagnato al pronto soccorso della clinica San Carlo dove si trova in osservazione. Il traffico è tornato alla normalità attorno alle 15.10.

Paderno - Incidente Palazzolo ingresso Milano Meda

(Foto by Pier Mastantuono)

