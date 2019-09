Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Valeria Pinoia)

La scena dell’incidente (Foto by Valeria Pinoia)

Incidente ad Arcore tra un’auto e un motociclista: ferito il centauro L’impatto lungo via Monte Rosa poco prima delle 18 di mercoledì 18 settembre. Inizialmente le condizioni del motociclista sembravano molto gravi tanto da far intervenire l’elisoccorso. Poi il codice è stato derubricato a giallo.

Incidente tra un motociclista e un’autovettura poco prima delle 18 oggi, mercolerdì 18 settembre, in via Monterosa ad Arcore. La moto condotta da un ventenne e una Punto rossa condotat da un venticinquenne sono entrate in collisione: la dinamica è ancora al vaglio della Polizia locale di Arcore, intervenuta sul posto insieme all’elisoccorso e a un’ambulanza.

L’ipotesi è che entrambi i mezzi stessero percorrendo la provinciale in direzione di Peregallo e che la vettura abbia fatto per svoltare a sinistra all’altezza di una palestra che si affaccia sulla strada.

L’impatto è stato violento tanto che il primo codice di soccorso era rosso (il più grave) ed è stato fatto decollare l’elisoccorso, che è atterrato all’area Feste, poco più avanti.

In seguito il motociclista, cosciente, è stato sedato e caricato sull’autoambulanza fortunatamente in codice giallo. Notevoli i disagi al traffico per l’ora di punta.

Si ripropone a questo punto il problema della messa in sicurezza della strada, sui cui è prevista, proprio dove è successo l’incidente, la creazione di una rotatoria.

