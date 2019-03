Incidente a Villasanta sulla Sp 60: auto prende fuoco, ragazza illesa Schianto nella notte a Villasanta. Verso le 4.30 una giovane di 22 anni sulla Sp60 ha perso il controllo del veicolo e ha sbattuto violentemente contro un palo e il muretto esterno della carreggiata. Poi l’auto ha preso fuoco. Lei è rimasta quasi illesa, ma spaventata.

Schianto nella notte a Villasanta e ragazza “miracolata”. Giovedì verso le 4.30 una giovane di 22 anni a bordo di un’utilitaria stava percorrendo la Sp 60 in prossimità della rotonda della Bergamina, quando ha perso il controllo del veicolo. L’auto è andata a sbattere violentemente contro un palo e il muretto esterno della carreggiata. Fortunatamente la conducente è uscita illesa dallo scontro riportando solo qualche graffio e soprattutto un grosso spavento. Sul posto sono intervenuti tempestivamente un’ambulanza della Croce Rossa di Villasanta e un’auto medica, oltre a un mezzo dei vigili del fuoco di Monza. La ragazza è potuta uscire dall’abitacolo sulle proprie gambe, ma in visibile stato di choc, prima che il veicolo a causa dell’impatto prendesse fuoco. La conducente è stata comunque trasferita in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza per ulteriori accertamenti e test clinici prima di essere dimessa dal nosocomio monzese. Mentre i pompieri hanno subito spento le fiamme che provenivano dalla vettura incidentata. Non è purtroppo la prima volta che sulla sp 60 che collega Arcore a Monza si verifichino incidenti simili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA