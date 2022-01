Incidente a Verano Brianza, soccorse una bimba e la mamma incinta Quattro le persone soccorse, tra cui una bambina di due anni, in un incidente che ha coinvolto due auto a Verano Brianza nel pomeriggio di venerdì 28 gennaio.

Vigili del fuoco, ambulanza e automedica a Verano Brianza in via Turati per un incidente che ha coinvolto due auto nel pomeriggio di venerdì 28 gennaio. Quattro le persone soccorse tra cui una bambina di due anni e la mamma incinta. Viaggiavano insieme il papà su un’auto che è andata a scontrarsi con un altro mezzo guidato da una donna, che in un primo momento si è temuto fosse incastrata nell’abitacolo. Alla fine nessun ferito grave. La strada è stata chiusa per permettere i soccorsi.

