Incidente a Nova Milanese: morto un motociclista di 50 anni Incidente mortale sulla Vecchia Valassina, all’altezza dell’incrocio tra il tratto novese della via Garibaldi e la via Galilei. Vittima un motociclista di 50 anni.

Ancora un incidente mortale sulla vecchia Valassina, lungo il tratto tra Paderno Dugnano e Nova Milanese. Questa volta la tragica collisione tra una motocicletta di grande cilindrata e un’auto di passaggio si è verificata a Nova, nel pomeriggio di mercoledì 24 febbraio, all’altezza dell’incrocio tra il tratto novese della via Garibaldi e la via Galilei. La vittima è nu motociclista di 50 anni, che dopo lo scontro è stato sbalzato dalla sella per una decina di metri per poi ricadere sull’asfalto privo di vita.

La moto, si è fermata proprio davanti alla sala bingo all’angolo di via Galilei. Sul posto è arrivata una automedica del 118 con un equipaggio della Croce Verde di Lissone. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del motociclista. Sul posto anche la Polizia locale di Nova che si è occupata di effettuare tutti i rilievi del caso, che condurranno alla identificazione della esatta dinamica di quanto avvenuto.

