Incidente a Meda: auto contro una recinzione, soccorso un uomo Incidente a Meda in via Cialdini tra due auto: una 500 è finita prima sul marciapiede e poi contro la recinzione di una azienda. Un uomo di 36 anni in ospedale in codice verde.

Un uomo in ospedale dopo un violento scontro tra auto a Meda, in via Cialdini, la sera di lunedì 22 novembre. È un trentaseienne di Varedo che era alla guida di una Fiat 500 che si è scontrata con una Bmw. In seguito all’urto l’utilitaria è finita prima sul marciapiede e poi contro la cancellata di un’azienda.

Sul posto l’ambulanza che ha preso in carico l’automobilista, investito dall’apertura degli airbag, e l’ha trasportato in codice verde all’ospedale di Desio. In supporto alla polizia locale anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’auto.

Incidente Meda

© RIPRODUZIONE RISERVATA