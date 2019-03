Lissone incidente sul lavoro via Boltraffio (Foto by Edoardo Terraneo)

Incidente a Lissone: gravissimo un uomo schiacciato da un mezzo da lavoro È stato trasportato in condizione gravissime all’ospedale di Monza un uomo rimasto schiacciato da un mezzo da lavoro in una ditta di Lissone.

È stato trasportato in condizione gravissime all’ospedale di Monza un uomo di 56 anni rimasto schiacciato da un mezzo da lavoro in una ditta di Lissone. È successo nella tarda mattinata di mercoledì 6 marzo. Secondo quanto si è appreso, aveva scaricato una piccola ruspa da un camion e la stava portando in un capannone quando il mezzo si ribaltato. I primi soccorsi sono arrivati dai colleghi di lavoro, che hanno provato a spostare il mezzo. Poi in via Boltraffio si sono portati i vigili del fuoco, i sanitari del 112 e la polizia locale.

L’uomo, di Lissone, è ricoverato nel reparto di Neurorianimazione in prognosi riservata con fratture e traumi multipli (trauma facciale e toracico). È in pericolo di vita.



È il quarto incidente sul lavoro grave in provincia di Monza in dieci giorni.

(* notizia aggiornata)

Lissone incidente sul lavoro via Boltraffio

(Foto by Edoardo Terraneo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA