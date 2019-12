Giussano incidente via Ponchielli lunedì 30 dicembre 2019 (Foto by Edoardo Terraneo)

Incidente a Giussano: auto finisce contro una cancellata e rischia di precipitare nei box Paura per due ventenni lunedì sera a Giussano: coinvolti in un incidente stradale, sono finiti contro una cancellata e hanno rischiato di precipitare nel corsello dei box di un condominio.

Paura per due ventenni lunedì sera a Giussano: coinvolti in un incidente stradale, sono finiti contro una cancellata e hanno rischiato di precipitare nel corsello dei box di un condominio. È successo alle 19.30 in via Ponchielli, all’angolo con via Stradivari. Per cause in via d’accertamento da parte dei carabinieri – pare per evitare un’auto in uscita dalla via laterale – l’auto ha sterzato sbattendo violentemente contro la cancellata. Che per fortuna si è deformata ma ha retto all’urto. A bordo un ragazzo di 25 anni e una ragazza di 23.

Sul posto i carabinieri, l’ambulanza della Croce bianca di Besana in Brianza che ha preso in carico gli occupanti dell’auto e li ha trasportati in codice verde all’ospedale di Carate Brianza (soccorsi e dimessi), il carro attrezzi.

