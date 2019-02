CESANO INCIDENTE VIA TRENTO (Foto by Attilio Pozzi)

Incidente a Cesano Maderno: tampona le auto in coda e si ribalta, due feriti Due feriti non gravi nell’incidente che alle 13 di martedì 5 febbraio ha coinvolto tre auto in via Trento a Cesano Maderno, nella frazione San Bernardo. Una Panda guidata da un uomo di 83 anni ha tamponato due auto e si è ribaltata.

I soccorsi sono stati allertati in codice rosso, per fortuna all’arrivo dei vigili del fuoco anche l’anziano alla guida dell’auto ribaltata in via Trento a Cesano Maderno, nella frazione San Bernardo, era già fuori dall’abitacolo. È di due feriti non gravi il bilancio dell’incidente che alle 13 di martedì 5 febbraio ha coinvolto tre auto sulla strada di collegamento battuta dai pendolari.



Viaggiavano tutte in direzione di Seregno: secondo la ricostruzione una Citroen C3 con a bordo due sorelle di Cesano Maderno e la Toyota Aygo di una 49enne di Cesano, ferme in coda dietro a un autobus di linea, sono state tamponate dalla Panda guidata da un uomo di 83 anni di Cassina Savina. La Fiat nell’urto si è ribaltata andando a occupare la corsia opposta, verso Cesano.

Sul posto due ambulanze, la polizia locale di Cesano e i vigili del fuoco. L’anziano è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Carate Brianza, la cesanese a Paderno Dugnano.

La strada è rimasta chiusa al traffico, che è stato deviato, per oltre un’ora.

(* ha collaborato Cristina Marzorati)

