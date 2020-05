Incidente a Besana, una donna in scooter tampona violentemente un’auto: arriva l’elisoccorso Attimi di apprensione nella mattinata di venerdì 23 maggio in via Brioschi a Vergo Zoccorino, frazione di Besana in Brianza. Una donna alla guida di uno scooter, per cause ancora in via di accertamento, ha impattato violentemente contro una macchina che la precedeva sulla stessa corsia di marcia.

Attimi di apprensione nella mattinata di venerdì 23 maggio in via Brioschi a Vergo Zoccorino, frazione di Besana in Brianza. Una donna alla guida di uno scooter, per cause ancora in via di accertamento, ha impattato violentemente contro una macchina che la precedeva sulla stessa corsia di marcia. Si trattava di una Ford Ka condotta da una donna di 36 anni. L’impatto è stato violento, la donna a bordo dello scooter è stata sbalzata dal mezzo e, dopo un volo id 7 metri, è finita rovinosamente a terra.



La strada chiusa e le operazioni di soccorso sul luogo dell’incidente

(Foto by Edoardo Terraneo)



La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso assicurate dal personale del 118, da una pattuglia dei carabinieri e da una della polizia locale besanese. La motociclista è stata poi trasportata, in elisoccorso (atterrate tra via Mayer e via Brioschi, la strada che porta a Briosco), all’ospedale Niguarda di Milano: non sarebbe in pericolo di vita. Soccorsi anche per la donna alla guida dell’auto, trasportata in codice verde al pronto soccorso di Carate.

I soccorsi alla malcapitata motociclista

(Foto by Edoardo Terraneo)

