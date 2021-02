Incidente a Barlassina: morto un uomo di 54 anni in via Longoni Incidente mortale a Barlassina: un uomo di 54 anni ha perso la vita dopo che la vettura sulla quale viaggiava si è scontrata prima contro un albero e poi contro una cabina elettrica.

Nella tarda serata di sabato 6 febbraio, intorno alle 22,.15 squadre del comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza sono intervenute a Barlassina, in via Longoni, per un incidente stradale. Un’autovettura è finita contro un albero e successivamente contro una cabina elettrica. L’impatto è stato tremendo: una persona è deceduta (un uomo di 54 anni) mentre l’altro passeggero (un uomo di 50 anni) è stato trasportato all’ospedale di Desio fortunatamente non in gravi condizioni. Sono intervenuti Aps di Lazzate, il carro fiamma di Seregno, i sanitari del 118 e i carabinieri. Ai militari spetterà il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente.

L’auto incidentata e i soccorsi

