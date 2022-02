Incendio su un balcone a Vimercate: solo muri anneriti, nessun ferito Un incendio divampato su un balcone di un appartamento in via Risorgimento a Vimercate è stato domato grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco. Nessuno è rimasto ferito.

Incendio in un appartamento a Vimercate. Nella mattinata di sabato 12 febbraio le fiamme sono scaturite all’interno di una casa al primo piano di uno dei recenti complessi immobiliari in via Risorgimento, nel quartiere ex Bassetti. In particolare, le fiamme hanno riguardato il balcone dell’abitazione. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con due autopompe e una camionetta e gli agenti della polizia locale.

Le operazioni di soccorso

I pompieri hanno rapidamente riportato sotto controllo la situazione, tanto che l’ambulanza, giunta per precauzione in posto, non è stata utilizzata. Le conseguenze delle fiamme, che hanno avuto origine da del materiale tessile presente sul balcone, hanno causato solo spavento e l’annerimento dei muri esterni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA