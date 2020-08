I vigili del fuoco che stanno operando per spegnere l’incendio nell’azienda tessile di Leffe (Foto by Edoardo Terraneo)

Incendio in un'azienda tessile di Leffe, intervengono anche i vigili del fuoco di Carate

Anche l’autobotte dei vigili del fuoco di Carate ha partecipato alle operazioni spegnimento del grosso incendio che ha devastato un’azienda tessile di Leffe, la «Donato Martinelli». Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio di venerdì 7 agosto e ci sono volute diverse ore per avere ragione del rogo. I pompieri hanno lavorato per tutta la notte.

Le operazioni di spegnimento del rogo

(Foto by Edoardo Terraneo)

Nessun ferito tra gli operai che erano usciti per la pausa pranza poco prima che scoppiasse l’incendio. Solo un responsabile della ditta, che si trovava all’interno, ha riportato ustioni non gravi a un braccio, medicate sul posto. I Secondo le prime informazioni raccolte, l’incendio ha interessato una superficie di circa 3mila metri quadrati, un solo capannone. Accertamenti in corso sulle cause: a quanto è emerso nelle prime fasi dei soccorsi, sul tetto erano in corso dei lavori saldatura, da parte di una ditta esterna, alcune scintille sarebbero cadute facendo incendiare materiali di scarto e imballaggi vari.

