(Foto by Edoardo Terraneo)

Alcuni mezzi dei vigili del fuoco (Foto by Edoardo Terraneo)

Incendio in un bar di Veduggio, subito bloccato dai vigili del fuoco Nel primo pomeriggio di venerdì 1 novembre si è sviluppato un incendio nelle cucine di un bar di Veduggio con Colzano: l’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di circoscriverlo e spegnerlo velocemente. Nessun ferito.

Un piccolo ma pericoloso incendio nel primo pomeriggio di venerdì primo novembre in un locale di Veduggio. Intorno alle 14, nel bar “Victory” di via Monte Grappa del comune brianzolo, si sono sviluppate le fiamme a causa di un cortocircuito partito da una plafoniera presente nelle cucine. L’incendio non è riuscito a svilupparsi oltre gli spazi di quel locale: a spegnerlo sono intervenuti i vigili del fuoco di Carate Brianza e di Milano. Con loro anche i militari della stazione di Besana. Nessun ferito né danni ad altre strutture dell’edificio.

