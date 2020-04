Incendio in un appartamento ad Arcore. tanti danni ma nessun ferito I vigili del fuoco del comando provinciale di Monza sono intervenuti con alcune squadre per spegnere le fiamme che hanno interessato un televisore e varie suppellettili.

Tanti danni ma fortunatamente nessun ferito ad Arcore, in via Ciro Menotti, dove giovedì 9 aprile attorno alle 13, per cause ancora al vaglio, si è incendiato un appartamento. Sul posto si sono portate alcune squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Monza che hanno provveduto all’estinzione dell’incendio che ha interessato un televisore e varie suppellettili. Sono intervenuti APS, carro soccorso e autoscala di Monza, APS di Vimercate

