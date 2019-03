Incendio dopo l’incidente a Lazzate, motociclista ustionato: è grave Grave incidente stradale con un motociclista ustionato sabato 30 marzo attorno alle 8 a Lazzate, in via Libertà. Un centauro 39enne di Rovellasca è stato trasferito con l’eliambulanza a Niguarda, è in pericolo di vita.

Grave incidente stradale con un motociclista ustionato sabato 30 marzo attorno alle 8 del mattino a Lazzate, in via Libertà, all’incrocio con via Kennedy. Per cause in corso d’accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Lentate sul Seveso, un centauro 39enne di Rovellasca (Como) in sella a una MV Augusta Brutale mentre stava percorrendo via Libertà proveniente dal centro cittadino in direzione Lentate si è scontrato frontalmente con un’auto condotta da una 76enne di Lazzate, coniugata, pensionata. Pare che al momento dell’impatto la donna stesse svoltando a sinistra impegnando la via Libertà.

I soccorsi dei sanitari

A seguito del violento dell’impatto si è sviluppato un incendio che ha interessato entrambi i mezzi. Le fiamme hanno avvolto il motociclista ferito causandogli gravi ustioni. Sul posto, oltre a un equipaggio dei carabinieri sono intervenuti i vigili del fuoco di Lazzate che hanno spento prontamente l’incendio evitando conseguenze ancora più gravi e i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasferire la donna in codice giallo presso il pronto soccorso dell’ospedale di Saronno e il motociclista, con un’eliambulanza, in codice rosso presso il l’ospedale Niguarda di Milano ove è ricoverato con prognosi riservata, in pericolo di vita.

Un’altra immagine dell’incidente

