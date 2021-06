Incendio di un’auto a Cogliate, nessun ferito: sul posto i vigili del fuoco con due mezzi

L’allarme è scattato attorno alle 15.15 in via delle Rose: sul posto per l’intervento di soccorso sono intervenuti con autopompe da Lazzate e Saronno i vigili del fuoco del Comando provinciale oltre che le forze dell’ordine.