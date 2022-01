Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Incendio di una canna fumaria a Biassono: arrivano i vigili del fuoco I vigili del fuoco sono intervenuti nella mattinata di sabato 8 gennaio a Biassono per l’incendio di una canna fumaria.

Mattinata di paura, quella di sabato 8 gennaio, per i residenti di una villetta che si affaccia sulla rotonda dell’ulivo di via Porta d’Arnolfo, a Biassono. Verso mezzogiorno una colonna di fumo si è alzata dalla canna fumaria della casa dopo che aveva preso fuoco. Ancora da accertare i motivi dell’incidente. Sul posto sono immediatamente accorsi i mezzi dei vigili del fuoco. Inizialmente sono intervenute quattro squadre di soccorso poi verso le 12.30 si sono aggiunti anche due mezzi. Utilizzando le scale i pompieri si sono arrampicati sul tetto della villetta per spegnere le fiamme.

Per motivi di sicurezza il traffico automobilistico è stato deviato, per consentire l’intervento dei Vigili del fuoco. Inevitabili code e rallentamenti che sono continuate anche nelle prime ore del pomeriggio. Fortunatamente nessuno degli abitanti della casa è rimasto ferito né intossicato. La casa coinvolta nell’incendio, una villetta singola su due piani, si trova lungo la Monza – Carate, proprio di fronte all’ex palazzina di Pressindustria, su un’arteria stradale molto trafficata e percorsa in ogni ora del giorno.

