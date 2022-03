Incendio canna fumaria a Desio, sul posto tre mezzi dei vigili del fuoco da Monza L’allarme è scattato attorno alle 8 di mercoledì 2 marzo dopo una richiesta di intervento alla centrale operativa. Da Monza sono stati inviati tre mezzi: una autopompa, una autoscala e un modulo di supporto.

Intervento dei vigili del fuoco a Desio, nella mattinata di mercoledì 2 marzo. Dalla centrale operativa del Comando provinciale di via Cavallotti, a Monza, dopo una richiesta di soccorso, sono state inviate squadre per far fronte all’incendio di una canna fumaria in via Buonarroti.Sul posto sono intervenuti tre mezzi, una autopompa, una autoscala e un modulo di supporto delle sede monzese di via Mauri.

