Incendio canna fumaria a Cesano, i vigili del fuoco presenti con tre mezzi L’allarme è scattato nella serata di mercoledì 30 marzo. L’incendio ha interessato la canna fumaria di un edificio di via Rovereto.

Intervento dei vigili del fuoco a Cesano Maderno, mercoledì 20 marzo in serata, per l’incendio della canna fumaria di una palazzina, in via Rovereto.Sul posto dalla centrale operativa del Comando provinciale di Monza sono stati inviati alcuni messi: un’autopompa e il modulo di supporto dal distaccamento di Bovisio Masciago e una autoscala dal distaccamento di Carate Brianza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA