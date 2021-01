Incendio canna fumaria a Barlassina, nessun ferito E’ accaduto in via Manzoni nella mattinata di sabato 16 gennaio sul posto si sono portati i vigili del fuoco con mezzi da Seregno, Lazzate e Desio. Il rogo è stato circoscritto e domato e non si sono registrati feriti né intossicati.

Incendio di una canna fumaria di una abitazione sabato 16 gennaio in mattinata a Barlassina, in via Manzoni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con mezzi di primo soccorso da Seregno e Lazzate e con un mezzo di elevazione da Desio. Non si sono registrati feriti.

I vigili del fuoco a Barlassina

© RIPRODUZIONE RISERVATA