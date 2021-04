Incendio ad Agrate Brianza: in corso la demolizione dell’edificio in via Euripide A oltre 24 ore da quando è scoppiato l’incendio nel capannone di piccoli elettrodomestici e casalinghi ad Agrate Brianza sono ancora in corso le operazione di messa in sicurezza dell’area di via Euripide: finisce venerdì la demolizione della porzione di edificio sulla via.

A oltre 24 ore da quando è scoppiato l’incendio nel capannone di piccoli elettrodomestici e casalinghi ad Agrate Brianza, nella notte tra mercoledì e giovedì, sono ancora in corso le operazione di messa in sicurezza dell’area di via Euripide.

A dare gli ultimi aggiornamenti ci ha pensato nella tarda serata il sindaco Simone Sironi. «L’incendio avvenuto giovedì notte, (1° aprile) in un capannone commerciale in via Euripide, è ora sotto controllo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco durato tutta la giornata – ha detto il primo cittadino. Purtroppo, all’interno di quel che rimane dell’edificio che stoccava piccoli elettrodomestici e casalinghi, sono ancora presenti alcuni focolai residui che continuano a alimentare la colonna di fumo e a disperdere nell’ambiente un odore persistente di plastica bruciata».

Lo stesso Sironi rassicura la popolazione.«Sto ricevendo tantissime segnalazioni in merito a questo odore che “rende irrespirabile l’aria” ma, come già comunicato, giovedì mattina i tecnici di ATS e ARPA hanno escluso criticità per la cittadinanza. Al fine di effettuare ulteriori approfondimenti ARPA ha comunque deciso di installare in zona alcuni campionatori ad alto volume per la ricerca di eventuali microinquinanti. Campionamenti che dureranno almeno 24-48 ore» ha detto il sindaco.

Giovedì pomeriggio sono anche iniziate le attività di demolizione della porzione di edificio prospicente la via. Le operazioni termineranno nella giornata di venerdì 2 aprile e, a seguito della completa messa in sicurezza di tutta l’area, la viabilità sarà riaperta.

