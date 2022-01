Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Valeria Pinoia)

Usmate Velate incendio ditta via Modigliani (Foto by Valeria Pinoia)

Incendio a Usmate Velate, gravi danni a una ditta che rigenera computer VIDEO Il titolare - VIDEO Ingentissimi i danni causati da un incendio alla Retech Life di Usmate Velate. Fiamme divampate nel tardo pomeriggio di mercoledì 26 gennaio, dieci mezzi dei vigili del fuoco e due ambulanze sul posto.

Ingentissimi i danni causati da un incendio divampato nel tardo pomeriggio di mercoledì 26 gennaio in una ditta di Usmate Velate, in via Modigliani. Alla ReTech Life intorno alle 17.30 si sono portati dieci mezzi dei vigili del fuoco con i carabinieri di Arcore, due ambulanze e la polizia locale di Usmate.

Nessun ferito grave, due le persone soccorse tra cui il titolare lievemente intossicato. Ma l’azienda è distrutta.

Le fiamme hanno pesantemente danneggiato il capannone dell’azienda e hanno costretto all’evacuazione anche della ditta confinante.

La Retech rigenera computer, anche per beneficenza. Le fiamme si sono innescate e diffuse rapidamente: un rogo ben visibile anche dalla provinciale.

L’intervento nell’area industriale a lato della bananina, la Sp 177, all’altezza degli svincoli per la tangenziale: sul posto una autopompa, una autoscala e una autobotte della sede centrale di via Mauri a Monza, una autopompa e una autobotte dal distaccamento di Vimercate, una autopompa e un mezzo di elevazione del distaccamento di Desio e una autobotte dal distaccamento di Carate Brianza.

Avviate le indagini per accertare le cause dell’incendio.

