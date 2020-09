Incendio a Lentate sul Seveso, soccorsi nell’area del nuovo Iperal Incendio a Lentate sul Seveso, vigili del fuoco e forze dell’ordinbe sono intervenuti nell’area del nuovo Iperal di prossima apertura. Nessun ferito, tanto fumo.

Incendio senza conseguenze per le persone nell’area del cantiere dell’Iperal di prossima apertura a Lentate sul Seveso. L’allarme è scattato in tarda mattinata per il fumo marrone che si è sprigionato in una parte del piano sotterraneo e che si è propagato dalle griglie. Sul posto, in via Scultori del legno, vigili del fuoco dalla Brianza, carabinieri e soccorsi con ambulanza e automedica per precauzione.

Lentate incendio area cantiere Iperal prossima apertura

(Foto by Edoardo Terraneo)

La causa è riconducibile a un problema di un apparecchio dell’impianto di areazione. L’entrata in funzione delle porte tagliafuoco ha fatto sì che l’evento sia rimasto circorscritto. Al loro arrivo i vigili del fuoco di Seregno hanno messo in sicurezza il luogo e poi con i colleghi di Desio e Cantù hanno estratto il fumo denso. Sul posto anche i carabinieri di Lentate sul Seveso e Seregno.

Una ventina di lavoratori sono stati evacuati, sia tra chi era impegnato nel completamento dei lavori sia tra i dipendenti che stavano rifornendo il supermercato (inaugurazione prevista per il 23 settembre). Tutto si è risolto in un paio d’ore.

Lentate incendio area cantiere Iperal prossima apertura

(Foto by Edoardo Terraneo)

