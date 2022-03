Incendio a Carate Brianza: brucia l’ex mobilificio in via Fiume FOTO - VIDEO Nel tardo pomeriggio di martedì 1 marzo vigili del fuoco in via Fiume a Carate Brianza per l’incendio scoppiato nell’ex mobilificio abbandonato lungo il Lambro. Alta colonna di fumo nero visibile da chilometri.

Una alta colonna di fumo nero visibile a diversi chilometri di distanza: è quanto hanno visto dal tardo pomeriggio di martedì 1 marzo i residenti di Carate Brianza e dei comuni limitrofi a causa di un incendio scoppiato nell’edificio abbandonato in via Fiume, a Carate, lungo il Lambro.

A fuoco l’ex mobilificio già protagonista in passato di roghi. L’allarme è scattato intorno alle 18, sul posto i vigili del fuoco con l’autoscala da Monza poi raggiunta da quella di Carate Brianza, con le autopompe da Seregno e Seregno Volontari e le autobotti da Monza, Carate e Bovisio Masciago. Queste si sono alternate andando a ricaricarsi in via Trieste.



Le fiamme si sono sviluppate in fretta al piano più alto e l’intervento dei vigili del fuoco si è sviluppato all’esterno sia da terra con le lance sia dall’alto per cercare di evitare l’interessamento del tetto, già collassato in altri punti per eventi del passato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA